Gelderse economie in de lift: duizenden banen erbij

ARNHEM - Het afgelopen jaar zijn er in Gelderland duizenden banen bij gekomen. Dat blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheid Enquête van de provincie en de gemeenten. Vooral de industrie en de bouw zitten in de lift. Na jaren van banenverlies is de werkgelegenheid in de zorg licht gegroeid.

Afgelopen jaar waren er bijna 1 miljoen mensen aan het werk in Gelderland, 16.000 meer dan in 2016. In de zorgsector, met 18 procent van de Gelderse werkgelegenheid de grootste in onze provincie, kwamen er 920 banen bij. Dat na een aantal jaren van enorme krimp waarbij 7400 banen verloren gingen. Vooral in de thuiszorg zijn klappen gevallen.

Het hoogste aantal nieuwe banen is te vinden in de zakelijke dienstverlening. Zo'n 3600 mensen konden daar vorig jaar aan de slag. Ook in de industrie, de bouw en de detailhandel nam het aantal banen toe. Voor de bouw geldt dat het aantal banen nog lang niet op het niveau van voor de economische crisis is.

Meer bedrijven, vooral zzp'ers

Ook het aantal bedrijven blijft groeien. Vorig jaar kwamen er bijna 3000 bij. Het gaat daarbij vooral om eenmansbedrijven, vaak zzp'ers. Inmiddels telt Gelderland ruim 178.000 bedrijven.

'Goed opgeleide mensen moeilijk te vinden'

Gedeputeerde Michiel Scheffer is blij met de banengroei, maar plaatst ook een kanttekening bij de groeicijfers: ‘De Gelderse economie zit weer in de lift. Meer groei, meer banen. Maar hoe sneller de economie groeit, hoe groter de gaten op de arbeidsmarkt. Drie op de vier bedrijven kan geen goed opgeleide mensen vinden. We moeten jongeren sneller en beter opleiden voor de banen van de toekomst. Het werk verandert. Het gaat straks niet meer alleen om wat je weet, maar om wat je kunt.’