Dierenarts in Duiven failliet

DUIVEN - Dierenarts Henk van der Mast uit Duiven is failliet. Zijn complete inventaris wordt in opdracht van de Belastingdienst te koop aangeboden bij een executieveiling.

Van der Mast kwam in december 2015 in opspraak toen hij werd mishandeld door een boze klant. Die beweerde dat zijn hondje dood was gegaan door de narcose die de dierenarts het dier had gegeven.

De man kwam verhaal halen op het huisadres van Van der Mast en sloeg hem een gebroken neus en een blauw oog.

Volgens veilingdeurwaarder.nl staan nu onder meer de complete röntgeninstallatie, een narcoseapparaat en een echoapparaat van de dierenarts te koop.

Op zijn Facebookpagina bedankt de dierenarts zijn klanten. 'Bedankt voor al uw vertrouwen in ons allen de afgelopen jaren. Onze excuses, en veel succes bij het vinden van een andere dierenarts.'

Zie ook: Dierenarts uit Duiven mishandeld om dood van hondje