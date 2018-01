ChristenUnie wil begraafplaats voor kleine graven

NUNSPEET - De ChristenUnie in Nunspeet pleit voor een begraafplaats voor kleine graven waar kinderen begraven kunnen worden die voor de 24e week van de zwangerschap zijn overleden.

De partij heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Raadslid Jennifer Elskamp: 'Wij vinden het belangrijk dat ouders die met zo'n onverwacht verlies te maken krijgen hun kind zonder hoge kosten kunnen begraven.' Naar het voorbeeld van de gemeente Almere wil de ChristenUnie een Vlinderveld in Elspeet en Nunspeet.

Bij een geboorte voor de 24e week van de zwangerschap is er geen wettelijke verplichting tot begraven. Dat stelt ouders voor een moeilijke keuze. De enige mogelijkheid voor het begraven op een begraafplaats is dan het kopen van een graf, waarin later ook de ouders begraven worden. Daar zijn hoge kosten aan verbonden. De graven van een Vlinderveld zijn kleiner en de kosten zijn lager. Navraag bij de Verloskundigen Praktijk Nunspeet maakt duidelijk dat er behoefte is aan zo'n begraafplaats.

Al het leven is waardevol

Belangrijk uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat al het leven waardevol is en niet pas begint vanaf de 24e week van de zwangerschap. Daar moet een regeling voor getroffen worden, vindt de partij.

Elskamp heeft voor de ChristenUnie onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een Vlinderveld: 'Toen het Vlinderveld in Almere geopend werd, kreeg dat veel aandacht in de media. Het viel me op hoeveel mensen uit mijn omgeving reageerden. De meeste reacties kwamen erop neer dat ouders deze mogelijkheid graag hadden gehad toen hun eigen kindje overleed. Ouders kiezen er nu uit financiële overwegingen soms voor om hun kind in het bos of de eigen tuin te begraven.'