De uittips van Esther: vogels tellen, avondje theater en hardlopen bij de dierentuin

ARNHEM - Er is dit weekend weer van alles te doen in onze provincie. Genoeg reden dus om er lekker op uit te gaan. Ik heb weer een paar tips voor je op een rijtje gezet.

Festival met singer-songwriters

Gek op muziek? Dan is het Singer-songwriter Festival in Ede misschien wat voor jou. Vrijdagavond staan talenten als Rogier Pelgrim, Lucas Hamming en LAHKSMI op het podium in Cultura Ede. Ook geven verschillende singer-songwriters een masterclass.

Vogels tellen in je tuin

Zaterdag en zondag kun je in je tuin of op je balkon meetellen met de Nationale Vogeltuintelling. Noteer een halfuur lang alle vogels die je ziet en help zo het onderzoek van Sovon naar de vogels in Nederland. Op de site van de Nationale Tuinvogeltelling vind je alle informatie die je nodig hebt om de telling succesvol te maken.

Documentaire over Vorden

In het Kulturhus in Vorden kun je dit zaterdagavond en zondagmiddag de documentaire 'Ode aan Vorden' bekijken. De documentaire over Vorden en zijn vele buurtschappen ging vorig jaar in première. Vanwege het grote succes is besloten de film dit weekend opnieuw te tonen in het Kulturhus.

Avondje blues in Culemborg

Ben je gek op bluesmuziek, dan moet je in Culemborg zijn zaterdagavond. In het Event Center vindt Culemborg Blues Night plaats. Er zijn optredens van The Kings Rhythm Crew Ft. Jon Amor & Matt Taylor en de Leif de Leeuw Band.

Theaterweekend

Een heerlijk avondje theater kan dit weekend eigenlijk niet ontbreken. Voor de derde keer vindt namelijk het Nationale Theaterweekend plaats. Voor maar 10 euro kun je naar verschillende voorstellingen in het theater dit weekend. Kijk hier voor een overzicht van alle voorstellingen en theaters in Gelderland die meedoen aan het weekend.

Hardstyle in Gelredome

Ben je nou meer van hardstyle muziek dan kun je zaterdagavond naar Hardbass in het Gelredome in Arnhem. Hard Bass is een van de belangrijkste hardstyle events in Nederland. Het feestbegint om 22.00 uur en duurt tot 07.00 uur de volgende ochtend.

Gelredag 15, zaterdag 27 januari:

Komende zaterdag is de Gelredag in Buren. U kunt samen met de Ridders van Gelre aanwezig zijn bij de opening van het Philips Willem jaar in het Oranjemuseum. Stadswandelingen, musea, de Grote Kerk, lezingen: alles in het teken van Buren als Oranjestad. Dit alles is tussen 10 en 12 en gratis te bezoeken.

Beestachtige hardloopwedstrijd

Wil je liever iets sportiefs doen dit weekend, dan kun je meedoen met de Safari Run bij Burgers' Zoo in Arnhem. Er zijn allemaal verschillende afstanden dus het hele gezin kan mee doen. Na de wedstrijd kun je natuurlijk ook een bezoek brengen aan de dierentuin.