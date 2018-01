De uittips van Esther: huiskamerfestival, vlooienmarkt en fietsen door de modder

ARNHEM - Het is weer bijna weekend dus tijd om er weer op uit te gaan. Ook dit weekend is er weer van alles te doen in onze provincie. Ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Donkere dagen festival

In Harderwijk kun je dit weekend in huiskamers rondom de Vischmarkt genieten van muziek, theater en poëzie tijdens het Donkere Dagen Festival. Voor zaterdagavond zijn er vijf routes met elk drie verschillende optredens. Zondagmiddag is er een speciaal programma voor kinderen

Real Human Bodies in Zutphen

In het DWK-gebouw in Zutphen kun je dit weekend naar de rondreizende tentoonstelling ‘Real Human Bodies’. In de tentoonstelling wordt er gebruik gemaakt van echte menselijke lichamen. De verzameling bestaat uit onder meer skeletten, ledematen en organen.

Gelredag in het kasteel

De Ridders van Gelre zijn zaterdag aanwezig in Kasteel Waardenburg. Normaal gesproken is het kasteel niet voor publiek toegankelijk, maar de ridders hebben geregeld dat iedereen een kijkje kan komen nemen. En dat is nog niet alles, eenmalig komt de bijzondere Kroniek van Erkelenz naar naar het kasteel. Je kunt tussen 10.00 en 12.00 uur naar binnen.

Gelders Orkest in vernieuwde Musis

Afgelopen weekend was de officiële heropening van het vernieuwde Musis in Arnhem. Dit weekend kun je onder meer in de nieuwe Parkzaal genieten van een optreden van Het Gelders Orkest. Het orkest viert de honderdste geboortedag van de grote Amerikaanse componist Bernstein met een optreden samen met violiste Liza Ferschtman. Kijk voor het hele programma van Musis op hun website.

Vlooienmarkt in Vorden

Ben je gek op kraampjes vol tweedehands spullen zoals platen, boeken, speelgoed en kleding? Dan is de grote vlooienmarkt in Sporthal ‘t Jebbink in Vorden iets voor jou. De markt is zondag van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Mountainbiken in en rondom Rhenoy

Elk jaar vindt op de derde zondag van januari de veldtoertocht van Rhenoy plaats. Iedereen kan er aan meedoen. Je kunt afstanden van 27, 35 en 45 kilometer fietsen. De 'Hel van Rhenoy' is één van de mooiste, maar ook één van de zwaarste veldtoertochten van Nederland. De tocht, die hartje winter wordt verreden, gaat door het westelijk deel van de Betuwe. Dwars door boomgaarden, weilanden, grienden en over de paden van het prachtige landgoed Mariënweardt.