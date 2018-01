Deel dit artikel:











Afvalcontainers branden vaak in Waterkwartier Foto: Facebook/politie Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - Het Waterkwartier in Nijmegen is in de ban van brandjes in containers.

Het gaat om branden in onder meer afvalbakken, papiercontainers en bakken voor groen afval. De politie in Nijmegen-Noord registreerde de voorbije 4 maanden 20 branden. De politie in de Waalstad heeft haar hoop gevestigd op getuigen. 'Ziet u het gebeuren? Bel 112. Heeft u eerder al wat gezien? Bel 0900-8844', schrijven de agenten op Facebook. Wie informatie heeft, maar dat liever anoniem wil delen, kan terecht bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl