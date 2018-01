Deel dit artikel:











Lijsttrekkers VVD Achterhoek trekken samen op richting verkiezingen

NIJKERK - 'Lokaal waar het kan, regionaal waar dat beter is', dat blijft het credo van de VVD. In de Achterhoek wordt al volop samengewerkt tussen de liberalen in Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Oude IJsselstreek.

De lijsttrekkers aldaar laten weten: 'Wij kijken graag over de gemeentegrenzen en zien diverse actuele onderwerpen die spelen in onze regio en die we in goed overleg met elkaar op kunnen pakken. Daar hebben onze inwoners voordeel van. Het gaat dan bijvoorbeeld over wonen, werken, veiligheid en bereikbaarheid.' Op de foto de lijsttrekkers Wim Klein Willink (Berkelland), Richard de Lange (Oude IJsselstreek), Bart Porskamp (Oost Gelre) en Maureen Sluiter (Doetinchem). Om als regio daadkrachtiger te worden richting de landelijke politiek hecht de VVD er waarde aan regionale samenwerking. 'Dat kan alleen als alle neuzen dezelfde kant op staan. Daarom hebben wij er als VVD Achterhoek voor gekozen om gezamenlijk een verkiezingsprogramma te schrijven, waarin per gemeente natuurlijk ook nog volop ruimte is voor lokale onderwerpen. Wij zijn trots op onze unieke verkiezingsprogramma’s juist omdat onze inwoners en ondernemers ook niet stoppen bij de gemeentegrenzen', aldus de vier lijsttrekkers. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl