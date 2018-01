Kimberley Bos naar Spelen: 'Dit was altijd mijn doel'

EDE - Kimberley Bos uit Ede mag toch naar de Winterspelen. Daarmee is ze de eerste Nederlandse skeletonster ooit op dat onderdeel op de Spelen. 'Hartstikke gaaf. Dat is wat altijd mijn doel is geweest toen ik vier jaar geleden begon', zei ze dinsdag tegen Radio Gelderland.

'Het was een normale dag. Maar dit kwam er bovenop. Dat is natuurlijk goed nieuws', zei de 24-jarige Bos tussen de trainingen in het Duitse Königssee door.

Opluchting

'Uiteindelijk blijft het feit dat de Russin die voor me zat niet naar de Spelen mag. Als je die uit de lijst haalt, heb ik mijn top-12 gehaald. Dus kwam ik gelukkig geen zeven punten tekort, want dat is zo weinig', verzucht een opgeluchte Bos.

Bos werd 13e in de wereldbekereindstand, zeven punten achter de nummer 12. En de kwalificatie-eis van NOC*NSF was een plaats bij de eerste 12. De Russin Elena Nikita (vierde in de WB-stand) werd echter betrapt op doping bij een hertest van de Winterspelen in Sochi. Ze is voor het leven geschorst voor de Spelen. Daardoor schuift Bos op naar plaats 12.

'Niet jarig vandaag'

De Edese miste in eerste instantie het goede nieuws. 'Ik lag op de slee. Toen heb ik chef de mission Jeroen Bijl teruggebeld. 'Ik mag je feliciteren', zei hij. Dan is het mij duidelijk. Want ik ben niet jarig vandaag', grapt Bos.

Feest vieren is er nog niet bij. 'Vrijdag heb ik een World Cup-wedstrijd. Daarna even naar huis. Misschien ga ik het in het weekend vieren. Maar dan ga ik voor het pre-olympisch trainingskamp naar Oostenrijk en daarna richting Korea.'

Het skeletontoernooi in Pyeongchang is van 15 tot en met 17 februari.

