Iedere week live: de verkiezingsuitzendingen van Omroep Gelderland

ARNHEM - In de komende maanden vult Omroep Gelderland de vrijdagmiddag met politiek. Het vertrouwde geluid van De Week Van wordt tijdelijk verruild voor een live-uitzending op locatie, in zes verschillende plaatsen.

Op vrijdag 9 februari opent Arie Slob, onder meer minister van Media, de eerste uitzending in Ede. Vanuit onze verkiezingsbus presenteren Irene ten Voorde en Maarten Hagelstein tussen 16.00 en 19.00 uur de radioshow. In de show komen onderwerpen aan bod die spelen in de Valleiregio. Natuurlijk zal ook de minister aanschuiven.

In het naastgelegen Cultura vindt tussen 17.20 en 17.50 uur de live televisie-uitzending plaats, onder leiding van Inge de Jager.

Iedereen is welkom

In de vijf uitzendingen die volgen doen wij achtereenvolgens Tiel, Doetinchem, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen aan. De tijden voor de radio en tv-show blijven iedere week hetzelfde. De locaties worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Iedereen is welkom om langs te komen, te flyeren voor zijn of haar partij en als publiek bij de uitzending.

Als gasten kun je onder meer verwachten: de zangers Frans Duijts en Rogier Pelgrim, weervrouw Margot Ribberink, bioloog Jan van Hooff, presentator Jan de Hoop en als vaste sidekick Wouke van Scherrenburg.