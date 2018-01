Mondriaan escape room naar Parijs

ULFT - Lisanne Halleriet van Escape Room Winterswijk en directeur Judith Kadee van Villa Mondriaan willen op de Museum Connections-conferentie in Parijs hun concept meer naamsbekendheid geven. Donderdag praten ze over de Mondriaan escape room met een exclusief gezelschap uit de museumwereld.

'We zien wel wat ons te wachten staat', zegt Halleriet. 'We zijn wel echt bezig om een goede presentatie voor te bereiden, want je wilt wel Winterswijk, Villa Mondriaan en de Escape Room Winterswijk in dat half uur dat we krijgen goed neerzetten.' Museum Connections is een jaarlijks evenement waarbij aandacht wordt geschonken aan de museumbusiness.

Het idee van de Winterswijkers om kunst en een escape room samen te smelten, is niet onopgemerkt gebleven en heeft ervoor gezorgd dat ze mochten afreizen naar de Franse hoofdstad. Hier zullen prominente namen aanwezig zijn als The Metropolitan Museum of Art uit New York, The National Gallery London en ons eigen Rijksmuseum. Halleriet hoopt dan ook nieuwe connecties over de hele wereld te leggen. 'Je komt daar natuurlijk veel interessante mensen tegen dus het zal volop netwerken worden.'

Commercieel naar musea kijken

Het duo wil aan al die grote namen in de internationale kunstwereld graag laten zien wie ze zijn als creatieve jonge ondernemers uit de Achterhoek. 'Wat voor ons heel interessant is, is dat het om een ochtend gaat waarin alles over business gaat', aldus Kadee. 'Dus op een commerciële manier naar de kunsten en musea kunnen kijken.'

Ook Halleriet wil kunst op een andere manier benaderen. 'De kunstwereld heeft natuurlijk een bepaald imago en eigenlijk wil ik een beetje reuring brengen in dat toch soms stoffige gedoe.' Volgens Kadee is Mondriaan het afgelopen jaar sterk gaan leven in Nederland en vooral in Winterswijk. Ze hoopt dat dit in andere landen ook zal gebeuren. Al lachend vervolgt ze: 'Wie weet kunnen we nog ergens een mooie Mondriaan vandaan plukken.'

