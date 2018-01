Man stompt meisje in gezicht en probeert haar aan te randen

APELDOORN - Een nog onbekende man heeft donderdag in Apeldoorn een meisje van 15 proberen aan te randen. Dat meldt de plaatselijke politie deze dinsdag op Facebook.

Het meisje werd rond 15.45 uur belaagd, nadat ze via de Pr. Beatrixlaan het Holthuis was in gefietst. De dader tikte met zijn fiets het achterwiel van het slachtoffer aan, waardoor ze ten val kwam.

Vuistslag

Hoewel de 15-jarige zich hevig verdedigde, gaf de man haar een vuistslag in het gezicht. Hierna kon het meisje wegkomen. De dader is het slachtoffer gevolgd, maar reed uiteindelijk een andere kant op.

Het gaat om een blanke man van 25-40 jaar met een normaal postuur, kort donkerblond haar en blauwe ogen. Hij sprak Nederlands met een licht buitenlands accent. Hij droeg een grijze jas. Tips zijn welkom bij de politie.