Bos enige Gelderse deelnemer Winterspelen

EDE - Skeletonster Kimberley Bos uit Ede mag toch naar de Winterspelen in Pyeongchang. Dat heeft sportkoepel NOC*NSF bepaald. De 24-jarige Edese is daarmee de enige Gelderse deelnemer.

Bos was een bespreekgeval. Ze had niet aan de kwalificatie-eis van het NOC*NSF voldaan. Daarvoor moest ze bij de eerste twaalf in de wereldbekerstand eindigen, maar ze werd dertiende. Dat kwam mede omdat ze bij de laatste WB-wedstrijd niet fit was. Bovendien was ze een van de zes deelneemsters die bij WB-wedstrijden in Winterberg zwaar gehinderd werden door een sneeuwstorm.

NOC*NSF schrapte echter de Russin Elena Nikita (vierde in de WB-eindstand) uit de lijst, omdat zij na hertesten van de dopingmonsters van de Spelen Sochi in 2014 door het IOC geschorst is. Daarmee staat Bos twaalfde op de geschoonde lijst, waarmee zij voldoet aan de kwalificatievoorwaarden.

Bos werd vorig jaar bij WB-wedstrijden op de olympische baan in Pyeongchang derde.