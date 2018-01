Meten is weten: hoe gelukkig is het personeel van Kaak?

TERBORG - Een Achterhoekse producent van bakkerijmachines meet samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen hoe gelukkig de medewerkers zijn in hun werk.

Bij Kaak Group in Terborg werken zo'n 400 mensen, legt algemeen directeur Lodewijk van der Borg uit. 'We doen dit samen met professor Ap Dijksterhuis van de Radboud Universiteit.'

Dijksterhuis en Van der Borg kwamen met elkaar in contact door Dijksterhuis' boek Op naar geluk. De Nijmeegse 'geluksprofessor': 'We hebben een meetinstrument ontwikkeld voor organisaties, en dus ook voor bedrijven, waarbij je aan de hand van appjes kunt meten of iemand lekker in zijn vel zit. We kunnen zelfs uit die gegevens afleiden waardoor dat komt.'

'Gelukkige mensen werken harder'

Hij gaat verder: 'We weten allemaal wel dat gelukkige mensen harder werken en dat die ook minder vaak ziek zijn. We willen ook graag weten hoe groot die effecten zijn.'

Daar is Van der Borg van de Kaak Group in Terborg inderdaad benieuwd naar. 'Tussen afdelingen kan de geluksfactor verschillen. Natuurlijk zullen er ook individuele verschillen zijn. Het doel van de geluksmeting is er vooral op gericht om werkgerelateerde factoren in beeld te krijgen en te kunnen verbeteren.'

Medewerkers laten moeilijk los als hun iets dwarszit Algemeen directeur Kaak Group

Dit klinkt zo logisch, weet Van der Borg. 'Maar medewerkers laten moeilijk los als hun iets dwarszit. Daarom vinden we dit onderzoek met Nijmegen zo belangrijk.'

Elke maand meet het bedrijf in Terborg de geluksfactor bij, in eerste instantie, vier afdelingen, zegt de algemeen directeur. 'Later breiden we dat verder uit.'

Bij de Kaak Group in Terborg schommelt het ziekteverzuim rond de 3 procent.