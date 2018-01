Waarom staat er een beeld van een wetenschapper in het Sonsbeekpark?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen of kunstwerken in onze provincie.

Hendrik Lorentz werd in 1853 geboren in Arnhem. Hij was de winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1902. Lorentz was dus een groot wetenschapper en daarmee belangrijk in de wereld van de natuurkunde in zijn tijd. Daarom werd er in 1931 een monument voor hem gemaakt door één van de belangrijkste kunstenaars in die tijd L.O. Wenckebach.

Belangrijkste persoon

Bijzonder detail op het kunstwerk is onder meer de beeltenis van natuurkundige Albert Einstein naast hem. Lorentz was namelijk een grote inspiratiebron voor Einstein. Ze waren ook vrienden in de tijd. Einstein zei ooit; 'Lorentz is de meest belangrijkste persoon geweest die ik op de reis door mijn leven ben tegen gekomen.'

Zo ziet het beeld van Lorentz eruit:

In 2008 kreeg het beeld een update vanwege de beeldententoonstelling in Sonsbeek. Kunstenaar Hans van Houwelingen voegde in de muur naast het beeld namen van natuurkundigen toe. Zo werd het monument voor één man tot een monument voor de natuurkunde in de twintigste eeuw.

