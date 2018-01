Natuurtoerist Theo blogt: De rivieren als Nationaal Park?

Over wie of wat we zijn in Nederland wordt veel nagedacht en gediscussieerd. Maar een ding is zeker, een deel van onze identiteit is met water verbonden. Nederland is als land geboetseerd en vorm gegeven door het ijs, het water van de rivieren en de Noordzee. Om dan de uiterwaarden van die rivieren weer vol water te zien staan, geeft welhaast een oer-beleving.

Flut-stroompje wordt een machtige rivier

Het is indrukwekkend om te zien hoe het water centimeter na centimeter omhoog kruipt, over de kribben in de bedding van de rivieren gaat stromen, de lagere delen van de uiterwaarden laat volstromen en tenslotte het gehele winterbed van de rivier weet te vullen. Het flut-stroompje in de zomer is een machtige rivier geworden. Veel dieren verplaatsen zich naar de hogere delen van de uiterwaarden terwijl een aantal het afleggen tegen dit natuurgeweld.

Heuse recreatie-boulevards

Ik ben niet de enige geweest die van dit spektakel geniet. De dijken en die spaarzaam hoger gelegen en daardoor begaanbare weggetjes in de uiterwaarden waren de afgelopen weekend heuse recreatie-boulevards. Heel veel mensen (wandelaars, fietsers) waren onder de indruk van dit oer-Hollandse tafereel. En dan is de volgende vraag; wat maakt zo’n brede rivier belevenswaardig? Waarom raakt dit ons? Zomaar wat gedachten. Allereerst is het een manifestatie van een natuurkracht waarvan we als Nederlanders weten wat de effecten kunnen zijn wanneer we daar niet goed mee omgaan. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld bliksem of een storm. We worden er nietig door. Daarnaast is het water de bron van het leven en van ons land. In het algemeen gesteld, ‘water trekt altijd mensen aan’. Verder is ons land de feitelijke delta van Maas en Rijn. Op zo’n moment van hoogwater hebben we weinig verbeeldingskracht nodig om dat te ervaren.

Grootse landschappen

Een volgende reden is dat het een groots landschap creëert. Zo ver als je kunt kijken alleen maar water, enorme vlakten gevuld. Naar grootse landschappen zijn we doorgaans op zoek. De bergen maar ook de bijzondere vergezichten van de stuwwallen zoals die van de Posbank, wat verder weg de Waddenzee zijn bestemmingen die we graag bezoeken. En als de situatie zich voordoet, hoog water in de uiterwaarden van onze rivieren. Het waren in de oorsprong de bijzondere landschappen van Yosemite en Yellowstone die reden waren voor het ontstaan van Nationale Parken in Amerika. Moeten wij onze rivieren - al dan niet buitendijks - ook deze status geven?



Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.

Bron: Omroep Gelderland Fotograaf: Marie Jose van Kempen