Ongelukken bij Hattemerbroek: toeval of is er meer aan de hand? Het ongeluk van maandagochtend. Foto: News United / Stefan Verkerk

HATTEM - In nog geen week tijd zijn op de A28 bij knooppunt Hattemerbroek zeker vier ongelukken gebeurd. Is dit toeval of speelt er meer?

Ter hoogte van Wezep gebeurde dinsdagochtend in de richting van Zwolle een kop-staartbotsing. Een dag eerder ging het in de ochtendspits ook al mis toen negen voertuigen op elkaar botsten. In beide gevallen werd de weg volledig afgesloten, waardoor op zowel de A28 als de A50 een lange file ontstond. Volgens Jenneke Blok van Rijkswaterstaat zijn op het knooppunt zelf en de directe omgeving geen veranderingen geweest. Er zijn volgens haar geen aanwijsbare redenen waarom het nu zo vaak in korte tijd misgaat. Dat beeld bevestigt de ANWB, al houdt de toeristenbond het knooppunt wel extra in de gaten. 'Er wordt te hard gereden' Videocorrespondent Stefan Verkerk maakte deze week opnames bij beide ongelukken. Volgens hem is het bij het knooppunt vaak erg druk en wordt er te hard gereden, zeker op het stuk waar je maar 80 kilometer per uur mag. 'Dan houden de chauffeurs ook nog vaak te weinig afstand. Als er dan eentje gaat remmen, zitten ze al snel op elkaar.' Daarnaast regende en hagelde het dinsdagmorgen. Ook Rijkswaterstaat wijst automobilisten op hun eigen verantwoordelijkheid. Overal waar veel op- en afritten zijn, moeten bestuurders extra goed opletten en de snelheidsbeperkingen in acht nemen. Het stuk weg waar de maximumsnelheid van 80 geldt, heeft smallere rijstroken, dan moet je ook niet harder rijden. Zie ook: Opnieuw verkeerschaos bij Hattemerbroek na ongeluk

