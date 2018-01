Automobilist maakt het wel heel bont

ZALTBOMMEL - Een automobilist in Zaltbommel heeft de politie proberen te misleiden met een rijbewijs van een ander.

Agenten zagen dinsdagochtend vroeg op de Steenweg (N322), ter hoogte van bedrijventerrein De Wildeman, een auto met aanhanger rijden. Omdat de bestuurder geen verlichting voerde, besloten ze hem te volgen.

Rijbewijs van een ander

Tot hun verbazing reed de man daarna voor hun neus door rood. Toen de agenten de bestuurder op de Wildemanweg lieten uitstappen, reageerde hij 'uitermate correct en vriendelijk'. Hij overhandigde zijn rijbewijs, maar de foto bleek niet overeen te komen met de bestuurder. De man wilde ook zijn geboortedatum en woonadres niet noemen.

De automobilist is daarop aangehouden voor het opgeven van een valse identiteit. In zijn auto werden nog andere documenten aangetroffen met verschillende persoonlijke gegevens. Na onderzoek bleek dat de man geen rijbewijs had. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen.