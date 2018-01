Herinrichting De Brink Elspeet van start

ELSPEET - De Brink in Elspeet krijgt een nieuw gezicht.

De Brink wordt groen opgezet en krijgt nieuwe bestrating en straatmeubilair. Ook komen er betere oversteekvoorzieningen en wordt er rekening gehouden met het ruimtegebruik van standplaatshouders en het parkeren. Ook de aanpak van de wateroverlast, een belangrijk thema in Elspeet, is meegenomen in dit plan.

Eind januari starten de werkzaamheden op de Brink en rond het museum. Dit is het gebied bij de drogist DA, kledingzaak Lilyfield en huize Hanna en de hoek Nunspeterweg/ Staverdenseweg. Vanaf eind februari wordt er gewerkt aan de oostzijde van De Brink op de Vierhouterweg, Apeldoornseweg en Binnenweg en aan de voorzijde van restaurant Op de Brink. Wanneer dat gereed is, volgt in april de Uddelerweg.

Omleidingsroutes

Gedurende de verschillende fasen worden er omleidingsroutes ingesteld voor het doorgaand verkeer en rijden lijnbusdiensten tijdelijk andere routes. Het streven is om uiterlijk eind mei 2018 klaar te zijn met de werkzaamheden.

Wanneer het werk gereed is, wordt er in het gebied een parkeerschijfzone (blauwe zone) ingesteld waar men, met parkeerschijf, maximaal 2 uur kan parkeren. De parkeerplaatsen komen langs de Uddelerweg. Het parkeren op de Brink zelf is daardoor niet meer mogelijk.