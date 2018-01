Henk Fraser: Dick Advocaat is een voorbeeld voor ons allemaal

ARNHEM - Vitesse hervat vanavond het seizoen met een uitduel tegen het zwalkende Sparta. Dick Advocaat moet de Rotterdammers in de eredivisie houden. 'We kunnen onze borst natmaken', denkt zijn collega Henk Fraser.

Vitesse versloeg Sparta op het Kasteel vorig seizoen twee keer. In de competitie won de ploeg van Fraser met 1-0 en ook in de strijd om de KNVB-beker was de Arnhemse club in de halve finales te sterk.

Sparta defensiever

Na het ontslag van Alex Pastoor bij Sparta moet de gelouterde Advocaat de club als troubleshooter redden. Hij kondigde direct veranderingen aan omdat het elftal 'dood' zou zijn. Daarnaast liet de voormalig Oranje bondscoach al weten dat het defensiever zal worden, ook in thuisduels. 'Het voetbal zal zijn zoals hij het ziet. Vanuit een goede organisatie', weet Fraser.

Meer energie

De trainer van Vitesse ontmoette Advocaat een aantal keren toen hij coach was van ADO Den Haag. Advocaat trad in die tijd op als adviseur. Zijn trouwe assistent Cor Pot kent Fraser nog beter. 'Ik ben goed bevriend met Cor en van vrienden wil je altijd winnen', zegt Fraser. 'En natuurlijk is het speciaal om tegen de grote trainers van Nederland te mogen spelen. Sparta zal door zijn status meer energie hebben. We kunnen onze borst natmaken.'

Advocaat voorbeeld

Dat Hagenaar Advocaat, die ook bondscoach was van Rusland en onder meer succes had met Zenit Sint Petersburg, Glasgow Rangers en PSV, in zijn nadagen nog Sparta uit het slop wil trekken, verbaast Fraser niet. 'Hij is een liefhebber. Dat merk je in de paar momenten dat je met dit soort mannen kan praten. Je hoort wel eens wat meningen over hem, maar als je hem dan ontmoet, besef je dat hij juist een voorbeeld is voor ons allemaal. Hij kletst er niet omheen. Zegt wat je goed doet maar ook wat kan verbeteren. Daar heb je iets aan.'

'Ballen tonen'

Fraser toont groot respect voor Advocaat. 'Ik vind dat hij in alle opzichten ballen toont. Eerst het Nederlands elftal en nu Sparta. Het kan ook afbreuk doen aan zijn carriere, maar daar kijkt hij niet naar. Hij is liefhebber en blijft dat gewoon doortrekken. Je probeert je zelf daar aan te spiegelen. Zoals hij het heeft gedaan, daar kun je alleen maar voor tekenen.'