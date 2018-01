Deel dit artikel:











Hogenkamp is snel klaar bij Australian Open Foto: ANP

DOETINCHEM - Tennisster Richèl Hogenkamp is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De 25-jarige Doetinchemse ging in Melbourne kansloos onderuit tegen de Spaanse Lara Arruabarrena.

Na een klein uur spelen was het 6-1 6-2 voor de Spaanse. Hogenkamp moest meteen in haar eerste opslagbeurt een break toestaan en kwam die achterstand in de eerste set niet meer te boven. De Spaanse nummer 87 van de WTA-ranking stoomde door naar 6-1. In de tweede set kwam de nummer 108 uit Nederland opnieuw meteen 2-0 achter. Op 3-1 pakte Arruabarrena haar tweede break van de set en was de wedstrijd gespeeld, al pakte Hogenkamp nog één game. Voor Hogenkamp was het de tweede keer dat ze in actie kwam in het hoofdtoernooi in Melbourne. In 2015 strandde ze eveneens in de eerste ronde. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl