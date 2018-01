'Marechaussee elke dag welkom op Teuge'

TEUGE - De Koninklijke Marechaussee is van harte welkom om een permanente controlepost in te richten op vliegveld Teuge. Dat zegt directeur Meiltje de Groot na het bericht in dagblad Trouw dat de marechaussee meer controle op kleine vliegvelden, waar nu geen permanente controles zijn, wil.

Wat De Groot betreft mag een permanente post op Teuge er komen. 'Maar of dat zinvol is, vraag ik me af', zegt ze. 'De marechaussee heeft niet genoeg mensen.'

Europese afspraken tussen Schengenlanden hebben tot gevolg dat er minder gecontroleerd wordt. Schengenlanden zijn Europese landen met een vrij verkeer van mensen, goederen en diensten. Nederland is een van die landen met zulke afspraken.

De Groot: 'Verreweg de meeste vluchten op Teuge zijn binnenlands of vallen onder de Schengenafspraken en hoeven dus niet gecontroleerd te worden. Maar laat ze maar komen hoor. De eerste koffie krijgt de marechaussee van mij, de rest moet ze zelf zetten, zeg ik altijd maar.'

Het gesprek op Radio Gelderland met De Groot:

Medewerkers van Teuge zijn niet bevoegd zelf reizigers en goederen te controleren. 'Daar zijn de douane, de marechaussee en andere opsporingsdiensten voor. Ik mag op straat niet iemand aanspreken met de vraag of hij zich wil identificeren.'

De omgeving van kleine vliegvelden als Teuge wordt door verschillende partijen zoals politie, douane, marechaussee en gemeenten bestempeld als een potentiële verzamelplaats voor criminele activiteiten, waaronder drugs- en mensenhandel.

Heroïne onderschept

Op 20 januari 2017 onderschepten de autoriteiten op Teuge 60 kilo heroïne. Dat gebeurde na een tip uit Groot-Brittannië, een niet-Schengenland. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer 1,8 miljoen euro.

De rechtszaak tegen de twee Duitse piloten die de koffers met heroïne vervoerden, werd afgelopen zomer aangehouden. Hun advocaten willen een reconstructie van de vlucht.

Mensensmokkel

In juli vorig jaar verhinderden de politie en de marechaussee een smokkel van 11 volwassenen en 3 jonge kinderen uit Albanië vanuit België naar Groot-Brittannië. Personeel van Teuge hielp mee door bij het tanken van een vliegtuig de zaak te vertragen, zodat de twee Engelse piloten konden worden aangehouden.

De Nationale Politie is verantwoordelijk voor de politietaak op de kleine luchthavens, de douane voor de controle op goederen, zegt een woordvoerder van de marechaussee tegen Omroep Gelderland. 'De Koninklijke Marechaussee is op de kleine luchthavens primair verantwoordelijk voor de grenscontrole. Parallel aan de grote luchtvaart willen we graag de gegevens van passagiers en bemanning vooraf ontvangen. Doel hiervan is om de grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee nog beter uit te kunnen voeren.'

