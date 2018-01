Deel dit artikel:











Bestelbus brandt uit op industrieterrein Foto: Dylan Jünemann / Persbureau Heitink

HUISSEN - Op industrieterrein Next Garden in Huissen is in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbus in vlammen opgegaan.

De autobrand werd rond 4.45 uur gemeld. Toen de brandweer op de Hortensialaan arriveerde, was de bestelwagen al deels verwoest. Of de brand is aangestoken, wordt onderzocht. Op het bedrijventerrein hangen camera's. Mogelijk is op de beelden iets te zien. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl