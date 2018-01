Frank Sturing trof geen blaam bij eigen doelpunt

OSS - De 3-0 nederlaag van NEC tegen FC Oss werd ingeleid door een eigen doelpunt van Frank Sturing.

Maar de verdediger trof eigenlijk geen blaam. "Dat was zwaar ongelukkig en typeert misschien wel een beetje de avond. Ik had verwacht dat de keeper hem zou hebben en hij valt tegen mijn linkerbeen aan. Maar daarna hebben we nog heel veel tijd om dat te herstellen en dat hebben we ook nagelaten."

"Je haalt hun met die 1-0 helemaal in het spel. Zij gaan voor de pot hangen met vijf man achterop. De eerste helft kregen we nog wel een aantal kansen. Op een gegeven moment was het geloof ook weg, had ik het idee. Dit was geen goede wedstrijd van onze kant, 3-0 verliezen in Oss mag sowieso niet. En de manier waarop zeker niet."