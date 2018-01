Van kantoor naar woning: Arnhem koploper in verbouwen lege panden

ARNHEM - Eerst een leeg kantoorgebouw, nu een appartementencomplex, hotel of restaurant; Arnhem staat op één als het gaat om het transformeren van kantoren buiten de Randstad en blijft daarmee landelijk een van de koplopers. Dat blijkt uit onderzoek van de landelijke vastgoed- en makelaarsorganisatie Dynamis.

In de voormalige Rijkswaterstaattoren zijn bijna 300 studentenwoningen ondergebracht en het oude CITO-gebouw werd een hotel; meer dan 100.000 vierkante meter kantoorvloeroppervlak in Arnhem kreeg de afgelopen vijf jaar een nieuwe bestemming. En eind vorig jaar is begonnen met de verbouwing van het voormalige ING-gebouw tot een appartementencomplex.

Economische crisis

Door de economische crisis kwamen veel kantoren leeg te staan, die uiteindelijk een nieuwe bestemming hebben gekregen. Landelijk gezien gaat het om zo'n 3,8 miljoen vierkante meter aan vloeroppervlakte dat sinds 2012 anders wordt benut.

In veel gebouwen zitten nu woningen. Vorig jaar werd er voor het eerst sinds jaren minder getransformeerd dan het jaar ervoor. Buiten de Randstad bleven de verbouwingen op een vergelijkbaar niveau als in 2016, maar in de Randstad liep dat aantal terug.

Krapte op de kantorenmarkt

Nu het weer beter gaat met onze economie, is de vraag naar kantoorruimte landelijk gezien toegenomen. Maar het beschikbare aanbod is minder geworden. Er dreigt krapte op de kantorenmarkt.

In de drie onderzochte Gelderse steden, Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn, was begin dit jaar minder ruimte te huur en te koop dan een jaar geleden. Vooral in de stadscentra zijn minder kantoren beschikbaar.

Zie ook: Van ordners naar bierkratten: steeds meer kantoorpanden Arnhem krijgen een andere functie