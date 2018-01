Arnhemmer roept minister tot de orde over autisme-uitspraak

ARNHEM - De Arnhemse Joep Tiernego heeft minister Eric Wiebes tot de orde geroepen. Naar aanleiding van een brief van Tiernego heeft de minister spijt betuigd over een uitspraak over autisme.

'Daadkracht is goed, maar autisme niet', zei de minister van Economische Zaken afgelopen vrijdag in een interview over de aanpak van de problemen bij de gaswinning in Groningen. Het schoot Tiernego (op de foto links), die zelf autisme heeft, in het verkeerde keelgat. 'Het zorgde voor een sterk gevoel van onrecht. De minister diskwalificeert daarmee ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking', zo stelt de Arnhemmer. Hij denkt dat Wiebes beter een woord als 'starheid' had kunnen gebruiken, omdat dat is wat hij wilde uitdrukken over de afhandeling van de situatie in Groningen.

'Ik kon niets doen of reageren'

'Ik ben zelf goed terecht gekomen', legt Tiernego verder uit. Hij heeft drie jaar op het hoogste niveau gevolleybald en werkt tegenwoordig als stagebegeleider op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 'Ik heb daar heel hard voor moeten werken. Er zijn veel autisten die ook zo hard moeten werken, maar voor wie kleine dingen heel moeilijk blijven. Als zo iemand als een minister dan zo'n uitspraak doet, is het net alsof het harde werken en de moeite die autisten met sommige zaken kunnen hebben, in één keer als iets wordt weggezet dat niet serieus wordt genomen. Ja, en toen kon ik niets doen of ik kon besluiten om te reageren en ik heb voor dat laatste gekozen.'

Minister neemt woorden terug

Tiernego schreef de minister een brief waarin hij uitlegde wat hem stoorde aan de opmerking. Wiebes heeft de Arnhemmer gelijk gegeven en neemt zijn woorden terug. 'Ik had het anders moeten zeggen en ik zal er voortaan beter op letten', liet hij in een tweet aan Tiernego weten. 'Het heeft dus wel zin gehad dat ik de brief heb geschreven. Voor mij is het belangrijk dat hij zijn fout in ieder geval gewoon heeft toegegeven. Daar ben ik heel blij mee.'