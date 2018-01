NEC-trainer Lijnders: we moeten meer creëren

OSS - NEC-trainer Pepijn Lijnders zag veel mis gaan bij zijn elftal in Oss.

"Dat kan ik hopelijk uitleggen. Zij spelen op een andere manier dan de meeste ploegen spelen. We wilden het spel versnellen via de zijkanten, wat we niet deden. We hadden moeite om hun counter te stoppen. Qua organisatie achterin stond het ook niet goed. En op het moment dat we de bal tussen de linies brachten, was er te weinig beweging achter die laatste vijf. Een gesloten verdediging moet je open maken door te bewegen rondom de bal, maar dat deden we veel te weinig."

De trainer greep in de rust in. "We brachten Ted van de Pavert en gingen met drie verdedigers spelen. Maar het werd te nerveus in balbezit, te geforceerd. En we bewogen niet goed genoeg om degene die de bal had. De jongens probeerden alles, maar het ontbrak aan organisatie. Oss speelde zichzelf in de kaart door vroeg te scoren en wij konden geen antwoord vinden op de problemen die ze ons gaven."

"De tweede helft moeten we iets meer creëren. Het is een gemiste kans, maar ook niet meer. Je kunt individueel nog zo goed zijn, maar als je niet goed staat en je hebt moeite met lopende mensen, dan moet je dat toch als team oplossen. Nu gaat het erom als je een klap hebt gehad, om te reageren."