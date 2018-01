Buschauffeurs krijgen extra plaspauzes in nieuwe cao

ARNHEM - Buschauffeurs krijgen meer pauzes, dat meldt vakbond FNV. De onderhandelingen hebben geleid tot een nieuwe cao voor chauffeurs. Daarin is opgenomen dat ze iedere 2,5 uur gelegenheid krijgen om naar het toilet te gaan.

Eerder deze maand legden de buschauffeurs massaal het werk neer omdat ze boos waren over de hoge werkdruk. Ook in grote delen van Gelderland reden op 4 januari geen bussen. De chauffeurs zeiden dat ze nauwelijks tijd hadden om naar het toilet te gaan. Sommigen deden hun behoefte in een weiland, onder andere in Putten.

De vervoersbedrijven noemden de staking een 'goedkope manier om een punt te maken'. De staking zou zijn afgekondigd voor het gestelde ultimatum was verlopen. FNV zegt echter dat door de staking de onderhandelingen weer in beweging zijn gekomen.

Loonsverhoging

De nieuwe cao geldt voor de 12.000 werknemers in het openbaar vervoer. Naast plaspauzes zijn in de nieuwe cao ook afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 8,3 procent in drie jaar, de eerste loonsverhoging van 2% gaat per 1 januari 2018 in. Ook krijgen 1.000 uitzendkrachten een vaste baan.

Zie ook: