Deel dit artikel:











Brand en kapotte ruit in peperdure BMW Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink

VELP - Op de Kerkallee in Velp is maandagavond een brand ontdekt in een peperdure BMW X6.

Door nog onbekende oorzaak brandde de achterbank van de BMW X6. De wagen uit 2010 had een nieuwwaarde van ruim 117.000 euro. Door snel optreden van de eigenaar en een omstander, kon worden voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De politie sluit brandstichting niet uit. Bij de brand raakte de auto zwaar beschadigd aan de achterkant. De auto wordt geborgen en door de technische recherche onderzocht op sporen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl