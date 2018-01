Lekkende politieambtenaar voor de rechter

ARNHEM - Een 26-jarige politieambtenaar uit Apeldoorn staat vandaag voor de rechter omdat hij het ambtsgeheim zou hebben geschonden.

De man wordt er van verdacht tussen december 2014 en 23 juni 2016 informatie door te hebben gespeeld uit de politiesystemen, aan een of meerdere verdachten van overvallen in de regio. De 26-jarige werd op 28 maart vorig jaar aan gehouden na een onderzoek van de afdeling die gaat over integriteit.

Waarnemend politiechef Pim Miltenburg zei destijds tegen de Telegraaf: 'Als de verdenkingen kloppen, dan raakt dit alle collega’s. Het negatieve gedrag van een enkeling straalt af op de hele organisatie. Maar de samenleving mag erop vertrouwen dat wij individuen die zich niet aan de regels houden eruit pikken.'

