Twijfel over onderzoek: Keizer Karelplein mogelijk toch niet gevaarlijkste plek Foto: ANP

NIJMEGEN - Is het Keizer Karelplein in Nijmegen nu wel of niet het gevaarlijkste verkeersplein van Nederland? RTL Nieuws bracht dat nieuws maandagochtend, maar in de loop van de middag werd het bericht ingetrokken.

Op het Keizer Karelplein in Nijmegen gebeurden volgens het onderzoek van RTL Nieuws de afgelopen drie jaar 83 ongelukken. Daarmee stond het volgens de nieuwsrubriek op de eerste plaats van gevaarlijke kruispunten van Nederland. RTL zegt nu het onderzoek opnieuw te gaan doen, omdat er door een 'onvolkomenheid in de meetmethode het aantal ongevallen per locatie niet met zekerheid kan worden vastgesteld'. Concreet betekent het dat het aantal ongelukken per locatie lager, maar ook hoger kan uitvallen. 'Plein hoort niet in top tien' Vandaag hoorden we veel verschillende reacties op het nieuws dat het Keizer Karelplein het gevaarlijkst is, maar de meeste mensen die we spraken vonden het wel meevallen. Verkeersdeskundige Harry Dillerop uit Nijmegen zei tegen Omroep Gelderland dat dit verkeersplein niet gevaarlijker is dan andere locaties. Hij noemde het onterecht dat RTL Nieuws het plein bestempelde als gevaarlijkste van het land. 'Dit zijn ongevallen die alleen wat blikschade veroorzaken, ik vind dan ook dat het Keizer Karelplein niet thuis hoort in die top tien.' Zie ook: Keizer Karelplein gevaarlijkste plek om te rijden

