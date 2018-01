Benefietconcert voor zieke zangeres Lisanne Spaander

HARDERWIJK - Er komt een speciaal benefietconcert voor zangeres Lisanne Spaander. De 19-jarige Harderwijkse kreeg onlangs te horen dat ze opnieuw botkanker heeft. Het initiatief voor het concert komt van een koorgenoot van musicalkoor No Nonsense in Harderwijk, waar Spaander bij zingt.

Op 14-jarige leeftijd werd botkanker geconstateerd bij Lisanne Spaander. Ze schreef enkele nummers over de tijd dat ze ziek was, waaronder het nummer 'Vechtersbaas'. Het nummer kreeg vooral bekendheid toen ze het in verschillende shows bij Marco Borsato zong. Na een lange behandeling herstelde Spaander volledig van haar ziekte. Een paar maanden geleden kreeg de Harderwijkse te horen dat de ziekte weer terug was.

'Wat gaaf dat jullie dit voor mij gaan doen! Echt geweldig!' Lisanne Spaander

De initiatiefnemers wilden graag iets voor haar doen, omdat ze met haar nummers, optredens en steun aan goede doelen veel voor anderen heeft betekent terwijl ze zelf ook ziek was of herstelde. 'Wat gaaf dat jullie dit voor mij gaan doen! Echt geweldig', reageerde Spaander op haar Facebookpagina.

Operatie op dag van concert

Op dit moment ondergaat de zangeres weer een chemokuur. Het benefietconcert wordt gehouden op maandag 29 januari in de Ludgeruskerk in Dronten, precies op de dag dat ze een operatie ondergaat. Er doen verschillende koren en gezelschappen aan het benefietconcert mee.

