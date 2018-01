Kind van Sparta Lassana Faye deed alsof hij scoorde op het Kasteel: 'En dan juichen en wegrennen'

De 19-jarige Faye brak dit seizoen door bij Vitesse en speelt nu al een aantal weken als linksback. Hij groeide op in de Rotterdamse volkswijk Spangen waar ook het befaamde Kasteel is gelegen, het stadion van Sparta. Faye woont er nog steeds. Het is zijn club. 'Het is thuis voor mij. Ik heb er altijd gevoetbald op het pleintje dat er precies naast ligt.'

'Een voetje'

Hij was een echt 'boefje' dat probeerde te dringen tot binnen de muren van het Kasteel. 'Als kleine jongen wilde ik met vrienden stiekem het stadion inklimmen. Soms lukte het. Dan kreeg je een 'voetje' en wilde je het veld aanraken. Daarna moest je snel weg rennen. Anders pakten ze je, want er was veel security en andere medewerkers zoals schoonmakers. Het zijn leuke herinneringen', lacht de zelfverzekerde Rotterdammer.

Scoren en juichen

Faye geniet zichtbaar als hij terugdenkt aan die mooie momenten van kattenkwaad. 'Als we dan op het veld waren renden we en deed ik alsof ik scoorde. En dan juichen. Het voelt als mijn stadion, ik ben er opgegroeid. Bij wedstrijden keken we vanaf buiten of we probeerden een kaartje te krijgen om naar binnen te kunnen. Nu mag ik er zelf spelen. Dat is heel speciaal. Het is een extra motivatie om te spelen in mijn eigen buurt.'

Niet spannend

Zijn vrienden en familie, iedereen zal er zijn om Faye wellicht te zien schitteren. Ook al is het dan in het shirt van Vitesse. 'Het is totaal niet spannend voor mij. Ik speel namelijk waar ik thuis ben. Ik voel nooit extra druk en ga laten zien wat ik altijd laat zien. Het is mooi om jongens in de buurt te laten zien dat als je hard werkt, het gewoon lukt.'

Faye in de Rotterdamse volksbuurt Spangen in Rotterdam in een reportage van Omroep Gelderland

Dick Advocaat

Faye is een beleefde jongen, streng gelovig ook. 'Als God het wil, komt het altijd goed', zei hij al eens eerder. De Rotterdammer toont zijn respect voor grote trainers als Dick Advocaat die morgen voor het eerst aan het roer staat bij het zwalkende Sparta. Maar tegelijkertijd is daar ook weer die bravoure. 'Eerlijk gezegd heb ik niets te maken met Sparta en Dick Advocaat. Ik heb te maken met Vitesse en Henk Fraser. We moeten winnen en dat gaan we ook doen', zegt Faye zonder blikken of blozen.