Zorgen om voortbestaan kinderboerderij De Schouw in Zutphen

ZUTPHEN - Kinderboerderij De Schouw in Zutphen heeft financiële problemen, daardoor is de de toekomst van het dierenpark onzeker. Inmiddels zijn verschillende crowdfundingsacties gestart om geld in te zamelen voor de kinderboerderij en ook de PvdA Zutphen-Warnsveld wil dat de politiek zich inzet voor De Schouw.

De kinderboerderij bestaat al 35 jaar, heeft een paar honderd dieren en is ongeveer 2,5 hectare groot. Volgens bestuurslid Piet de Graaff van Stichting De Schouw is het echt een plek voor de Zutphense gemeenschap en moet ook iedereen er een bezoekje kunnen brengen.

'Meer dan een weitje met wat dieren'

'De kinderboerderij is veel méér dan gewoon een weilandje met wat dieren en moet dan ook voldoen aan alle huidige regels en wetten. De Schouw heeft dan ook een betaalde beheerder dit dit allemaal regelt', zegt De Graaff.

Zes jaar geleden werd de subsidie fors verlaagd, de laatste jaren krijgt de stichting 2000 euro per jaar subsidie. Daarnaast komt er nog wat geld van sponsoren binnen. 'Maar dit is niet structureel en onze reserves raken op.' De beheerder van de kinderboerderij werd de afgelopen jaren betaald uit de reserves, maar de bodem is in zicht.

De Graaff krijgt regelmatig de vraag of De Schouw dan maar entree moet gaan vragen aan bezoekers, maar dat wil De Graaff juist niet: 'dit is juist één van de weinige plekken die gratis zijn en waar iedereen -ook mensen in Zutphen met een laag inkomen- terecht kunnen en dat moeten we toch echt zo proberen te houden.'

Acties voor behoud

De kinderboerderij heeft ongeveer 25.000 euro per jaar nodig om door te kunnen gaan op de huidige manier. Via crowdfunding proberen inwoners van Zutphen nu geld bij elkaar te krijgen voor De Schouw. Ook de politiek onderneemt actie. De PvdA-fractie dient samen met 3 andere partijen een motie in waarin wordt oproepen tot het zoeken naar een duurzame oplossing zodat de kinderboerderij behouden kan blijven. Volgens de PvdA is de boerderij erg belangrijk voor Zutphen. Het heeft onder andere een educatieve functie en het is bijvoorbeeld ook een fijne plek voor mensen met een beperking.

De motie wordt over 2 weken door de Zutphense gemeenteraad besproken.