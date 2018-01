Gestolen herdenkingsbord gecrashte Halifax teruggeplaatst

ULFT - Het verdwenen informatiebord van de neergestorte Halifax bij Ulft is maandag weer op zijn plek gezet.

Vorige maand werd het bord uit de grond getrokken en in de Oude IJssel gegooid. Door de stroming werd het een paar dagen laten helemaal in Gaanderen teruggevonden. Het is schoongemaakt en maandag weer op zijn oude plek teruggezet.

Op het bord staat beschreven hoe een geallieerde bommenwerper in 1943 bij het dorp neerstortte. Daarbij kwamen 4 inzittenden om het leven.



