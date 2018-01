Deel dit artikel:











Man raakt gewond na val van steiger in Harreveld

HARREVELD - Een bouwvakker is maandagochtend zwaar gewond geraakt toen hij van een steiger viel bij een huis aan de Kerkstraat in Harreveld. Het slachtoffer was de woning aan het renoveren.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De man is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.