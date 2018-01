Verzet groeit tegen verlagen snelheid N348 naar 60 km

ARNHEM - Er is veel verzet tegen een proef om de snelheid op de N348 tussen Eefde en Gorssel te verlagen naar 60 kilometer per uur. Eerder lieten de gemeente Zutphen en de politie al weten het er niet mee eens te zijn. Nu zeggen ook Transport en Logistiek Nederland (TLN), werkgeversorganisatie VNO-NCW en bedrijvenkring Zutphen tegen de snelheidsverlaging te zijn.

Gedeputeerde Staten liet begin december weten dat de proef er zou komen, nadat Provinciale Staten daar om had gevraagd. De proef moet, samen met een proef bij Spankeren, meer duidelijkheid geven over de effecten van snelheidsverlaging op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Langs de weg komen borden. Daarnaast komt er een belevingsonderzoek voor omwonenden en gebruikers van de weg.

Slechte bereikbaarheid

Volgens TLN, VNO-NCW en Bedrijvenkring Zutphen gaat het verlagen van de snelheid op de N348 ten koste van de bereikbaarheid van de A1. Dat schrijven ze in een brief aan Gedeputeerde Staten. Een slechtere bereikbaarheid van de A1 is nadelig voor het bedrijfsleven. Bovendien vinden de drie partijen dat de maatregel is strijd is met het provinciale beleid.

Veiligheid

Daarnaast zijn er ook zorgen over de veiligheid. Dat komt onder andere omdat de provincie wel de snelheid wil verlagen, maar niet de weg aanpast. Het een kan niet zonder het ander, stellen de drie briefschrijvers. Ze zeggen naar de rechter te stappen als de proef doorgaat.

Provinciale Staten moeten zich nog uitspreken over het Verkeersbesluit, waar de proef onderdeel van is. De proef kan op zijn vroegst in augustus van dit jaar starten.