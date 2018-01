Deel dit artikel:











Arnhem krijgt 250.000 euro van Europa om duurzamer te worden Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Arnhemmers die een idee hebben om de stad duurzamer te maken kunnen een bijdrage krijgen uit een fonds met geld van de Europese Unie. Het geld is bedoeld om burgers de CO2-uitstoot te laten verminderen of om op een andere manier iets het klimaat te verbeteren. In totaal is 250.000 euro beschikbaar.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Ieder idee zal worden beoordeeld door een team van deskundigen, het AANjaagteam. Een initiatiefnemer krijgt ondersteuning bij de uitvoering van het idee. Eventuele kosten worden daarbij vergoed uit het fonds. Het AANjaagfonds wordt beheerd door de gemeente Arnhem en mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (Interreg). Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juni 2019.