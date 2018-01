'Ik ben overweldigd', 80-jarig slachtoffer in tranen door golf aan steun

De wonden op zijn gezicht worden zichtbaar minder, maar de vele steunbetuigingen helpen hem ook om mentaal er weer bovenop te komen. 'Ik word herkend op straat. 180 inwoners die reageerden met een boeket. Ik was overweldigd.'

Kaartje uit Limburg

Vorige week besteedde Bureau GLD uitgebreid aandacht aan wat de man was overkomen. Hij werd in zijn eigen huis overvallen door twee mannen. Ze drukten hem een geweer op z'n borst en takelden hem toe. Na de uitzending kwamen er bij de redactie veel kaartjes binnen; tot aan Limburg aan toe.

Ondertussen zamelden ook de inwoners van Didam geld in om Blumers geld en een bos bloemen te geven. 'Er is een constante blijheid in mij. Het is onbegrijpelijk voor mij dat er zoveel belangstelling is.'

Inmiddels is bij de politie ook een naam genoemd van een mogelijke dader.

