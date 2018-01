LOCHEM - Een hoogzwangere vrouw is maandagmiddag op de kruising van de Hoge Enk/Barchemseweg (N312) tegen een boom gebotst.

De vrouw raakte in een chicane in de slip en kwam tegen een boom tot stilstand. De zwangere bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk en is afgesleept door een bergingsbedrijf.