Dag hoogwater, hallo rotzooi!

MILLINGEN AAN DE RIJN - Nu het water al weer flink gezakt is kan het niet anders dan dat je het ziet. Wie langs de oevers van de Gelderse rivieren loopt ziet bergen afval die het terugtrekkende water achterliet. Tijd om op te ruimen.

Dat dacht in ieder geval Brenda Nieborg uit Millingen aan de Rijn toen ze al die troep zag liggen. Toen ze haar hond uitliet in de inmiddels weer drooggevallen uiterwaarden aan de rand van haar woonplaats, zag ze vooral heel veel plastic. 'Zo zie je pas goed wat er allemaal in het water drijft dat daar helemaal niet hoort.'

Beesten tussen de bende

Tussen die bergen plastic en ander afval stonden de Galloway-runderen te grazen. Al die troep kan ook niet goed zijn voor die harige wilde koeien, bedacht ze. Ze plaatste een oproep op Facebook: of er ook dorpsgenoten zich geroepen voelden om diezelfde middag nog met haar de handen uit de mouwen te steken. Afvalzakken zelf meenemen graag.

En zo geschiedde. Halverwege de middag stond ze met 8 andere mensen uit de buurt klaar om de troep te lijf te gaan. Zelfs vanuit Nijmegen kwamen mensen om te helpen. Resultaat van twee uur puinruimen in de natuur: 300 kilo afval. 'Echt fantastisch', aldus een uitgelaten Brenda.

Tekst gaat verder onder de foto

foto: Brenda Nieborg

Ligt nog veel meer

Stichting FREE Nature, die zorg draagt voor de grote grazers in het gebied is maandag met een aanhangwagen gekomen om het verzamelde afval uit het gebied op te halen.

Natuurlijk ligt er nog veel meer dan die 300 kilo aan plastic en andere rommel die de rivier tijdens het hoogwater het land op spoelde. Brenda heeft al plannen om hele schoolklassen te laten helpen nog vele honderden kilo's extra uit de natuur langs de rivier te halen.

foto: Bart Houkes