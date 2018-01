Eis: 15 maanden cel tegen moeder die keer op keer haar minderjarige (klein)kinderen liet stelen

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden celstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, tegen een 42-jarige vrouw uit Ede. Ze wordt ervan verdacht stelselmatig haar minderjarige dochter (13) en kleindochter (5) in te zetten bij winkeldiefstallen.

‘Het is schokkend om te zien hoe ze de meisjes een normale jeugd onthoudt', zei de officier van justitie. 'Deze meisjes horen te spelen en naar school te gaan. In plaats daarvan werden ze meegenomen op strooptocht.’

De vrouw werd eerder veroordeeld voor winkeldiefstallen, ook toen zette ze haar dochter en kleindochter in. Eind vorig jaar liepen ze opnieuw tegen de lamp, sindsdien zit ze in de cel. Omdat de vrouw volgens het OM stelselmatig de kinderen aanzet tot diefstal wordt haar, naast diefstal in vereniging, ook criminele uitbuiting ten laste gelegd.

In de zaak waarvoor verdachte maandag terecht stond, zouden de kinderen drogisterijartikelen, elektronica en levensmiddelen hebben gestolen. De vrouw erkent dat ze op camerabeelden te zien is, maar zegt niet te weten dat de kinderen telkens spullen weg namen.

Beide meisjes gaan weer naar school door interventies van de Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming, maar de officier van justitie is bezorgd over hun toekomst: ‘Door de kinderen op jonge leeftijd het stelen te leren, heeft zij hun levens mogelijk blijvend getekend en hun normen bijgebracht die hun kansen op een goede positie in de maatschappij in de weg staan.'

De rechtbank Arnhem doet over twee weken uitspraak.