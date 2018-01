Komende week in Uit met Esther, Musis Sacrum, Bob van der Linde en het Lorentz monument

ARNHEM - Afgelopen weekend opende Koningin Maxima het vernieuwde Musis Sacrum in Arnhem. We zien het Gelders Orkest optreden in de prachtige parkzaal. Het vernieuwde Musis belooft een walhalla te worden van verschillende muziekstijlen voor iedereen. Inwoners van Arnhem kunnen van nu wekelijks genieten van de jonge beiaardier Bob van der Linde die het carillon van de Eusebius bespeelt en Pieter belicht het Lorentz monument.

Opening van Musis Sacrum

Een zaal met internationale allure, zo wordt de parkzaal van Musis Sacrum genoemd waar niet alleen het Gelders Orkest optreedt maar waar straks ook popconcerten worden gegeven. De zaal is in een mum van tijd omgebouwd en ook de verbinding met het park brengt de muziek van binnen naar buiten. Ook het historische deel van 170 jaar oud is weer in tact voor de intiemere concerten.

Beiaardier Bob van der Linde

Op zijn 13de begon hij al met orgelles en nu is hij één van de jongste beiaardiers van Nederland. Wekelijk is hij te beluisteren als hij het carillon van de Eusebiuskerk in Arnhem bespeelt