Deel dit artikel:











Welk soort sporter ben jij? Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De sporter, jij dus, laat zich in principe onderverdelen in een categorie. Er is namelijk een reden waarom je bent gaan sporten. Ben je benieuwd in welke categorie je valt?

Onze sportpsycholoog Toon Damen zegt dat er drie soorten sporters zijn. Bekijk hieronder in welke groep jij valt! Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl