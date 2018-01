Flinke blamage voor NEC, 3-0 nederlaag in Oss

OSS - NEC heeft opzichtig gefaald uit tegen FC Oss. Het werd 3-0 en zo verprutsten de Nijmegenaren de kans om koploper te worden.

93e: Het zit erop, NEC heeft zich flink geblameerd vanavond.

88e: Een gemene overtreding van Grotenbreg op Joppen, hij krijgt een rode kaart.

86e: Het is vandaag niet fijn voor Pepijn.

83e: Heerlijke steekpass van Kadioglu op Achahbar, maar Mous is er op tijd uit.

80e: Het waait zo hard, dat de hoekvlag scheef staat in Oss.

78e: Guus Joppen komt erin voor Michael Heinloth.

73e: Prachtige combinaties van Oss leiden tot de 3-0 via Thijs van Pol.

71e: De mascotte van Oss geniet wel.

69e: Golla wil het ineens proberen na een mislukte hoekschop, maar de aanvoerder maait over de bal heen.

67e: NEC heeft nog een halve helft om dit om te buigen. De koppositie lijkt ver weg. En Oss stijgt bij winst naar de zevende plaats, dan zakt De Graafschap naar plek acht.

61e: Clubtopscorer Sven Braken mag erin voor Jari Schuurman.

60e: NEC heeft de tegenstander wel goed vastgezet, maar de echte finesse ontbreekt.

56e: Een vrije trap van de ook tegenvallende Ferdi Kadioglu verdwijnt in de muur.

55e: Een van richting veranderde inzet van Achahbar vliegt er bijna in.

53e: Joris Delle heeft nu niet veel meer te doen, maar hij keept geen gelukkige wedstrijd.

48e: Langil komt vanaf links naar binnen, maar schiet voorlangs.

46e: Ted van de Pavert heeft instructies gekregen in de rust, hij komt erin als linksback voor de matig spelende Calvin Verdonk.

45e: Een teleurstellende eerste helft voor NEC, met een 2-0 achterstand de kleedkamer in.

44e: Achahbar schiet ineens uit de draai, maar in handen van doelman Mous.

42e: NEC zet de tegenstander wel vast op eigen helft.

38e: Kevin Jansen duikt op voor Mous, maar via de doelman gaat de bal naast. Een enorme kans voor de middenvelder.

35e: NEC probeert het wel, maar vooralsnog zonder de echte overtuiging.

29e: Oss combineert er zo doorheen en Bakx rondt af: 2-0

28e: Het blijft moeizaam bij NEC. Achahbar, de man van de twee hattricks, wordt zelden bereikt.

22e: Wojciech Golla is vandaag aanvoerder van NEC.

21e: Langil schiet met links, maar kan niet genoeg kracht zetten.

19e: Oss komt er af en toe ook gevaarlijk uit.

16e: Pepijn Lijnders vuurt zijn elftal aan, want echt tevreden kan hij nog niet zijn. NEC domineert wel, maar is vrij slordig.

10e: Steeven Langil geeft voor op Anass Achahbar, maar doelman Mous komt er goed uit.

5e minuut: NEC komt direct achter nadat Joris Delle een bal niet onder controle krijgt. Frank Sturing raakt de bal ongelukkig: 1-0.

20.00 We zijn los in Oss.

19.57 En nu met vlaggen.

19.55 Het uitvak is inmiddels heel goed gevuld.

19.52 Ole Romeny is pas 17 jaar, maar zit voor de tweede keer op de bank. Voor hem Janio Bikel, die zit al bijna het hele seizoen op de bank.

19.50 De spelers van NEC zijn klaar met de warming up.

19.45 Als de NEC'ers bij het afronden hoog over schieten, gaan de ruiten van de school achter het doel eraan. Maar de spelers schieten natuurlijk nooit over...

19.42 Het uitvak is er klaar voor.

19.36 Pepijn Lijnders legt aan Fox uit hoe hij wil gaan winnen.

19.25 De directeur van FC Oss is wat minder blij met een wedstrijd op maandag.

19.21 Bij het stadion van FC Oss kan iedereen vanaf de zijkant meekijken.

19.17 NEC wordt in Oss ondersteund door ongeveer 300 supporters.

19.14 FC Oss is de oude club van Muslu Nalbantoglu, de teammanager van NEC.

19.10 NEC speelt met de volgende elf: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Kadioglu, Breinburg, Jansen; Langil, Achahbar, Schuurman.

19.08 Door de blessures van Arnaut Groeneveld en Mo Rayhi krijgt Jari Schuurman opnieuw een kans in de basis. Vrijdag scoorde hij nog.

19.05 In de voorbereiding won Oss in De Goffert met 1-0 van NEC. De laatste keer dat beide ploegen in Oss tegenover elkaar stonden, was in 2015. Toen werd het 1-2.

19.00 Voor trainer Pepijn Lijnders is het de eerste keer dat hij in Oss is.