Montage glazen balkons Eusebius uitgesteld vanwege weer Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De montage van de glazen balkons aan de toren van de Eusebiuskerk is uitgesteld. De oorzaak is de harde wind die voor donderdag is voorspeld. De plaatsing van de balkons stond voor die dag op de planning.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Volgens de Stichting Eusebius heeft de aannemer besloten de montage te verplaatsen naar maandag 22 januari. De balkons zijn bedoeld als uitzichtpunt en komen op 60 meter hoogte te hangen.



Een hoogwerker met een kraan takelt deze constructie in zijn geheel omhoog, zo is de bedoeling. Nu al gaat er een lift naar de belvédère op 73 meter hoogte. Met de balkons wordt het mogelijk halverwege de toren uit te stappen voor een blik over de stad.



De balkons komen aan de oost- (stadhuis) en westzijde (kant filmhuis) van de toren ter hoogte van het carillon en de bekende Disneyfiguren. Volgens de Stichting Eusebius gaan de balkons media maart open voor publiek.



Vanaf deze week worden aan de oostzijde de steigers gedeeltelijk verwijderd. Begin 2019 moet de Eusebiustoren helemaal uit de steigers zijn en is de restauratie van de toren afgerond. Een toegangskaartje gaat 7,50 euro kosten.