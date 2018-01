Auto rijdt van dijk en mist op haar na huis

Ze belandde met haar wagen op de kop in een tuin van een huis. De auto kwam net voor de woning tot stilstand.

De bewoners waren thuis. Ze zagen dat de vrouw op eigen kracht uit de wagen kon komen. Ze hebben zich daarna over de vrouw ontfermd, die lichtgewond aan een knie raakte.

(de tekst loopt door onder de video)

Mogelijk in slaap gevallen

Familieleden melden aan Omroep Gelderland dat de vrouw mogelijk in slaap was gevallen. De vrouw is inmiddels bij haar ouders in Driel.