Politie zoekt getuigen woningoverval Duiven

DUIVEN - De politie is op zoek naar getuigen van een woningoverval van afgelopen weekend in Duiven. Bij die overval raakte één van de bewoners lichtgewond.

Het is zaterdagavond rond 19.30 uur als er enkele mannen voor de deur staan bij een huis in de Voorbijstraat in Duiven. Om hoeveel daders het gaat is niet bekend. Ze stormen het huis binnen. De bewoonster en haar zoon zijn thuis en worden door de overvallers verrast. Een van de slachtoffers raakt lichtgewond.

Na hun daad verlaten de mannen het huis aan de Voorbijsttraat in Duiven. Of ze gebruik hebben gemaakt van een auto of ander vervoersmiddel is niet bekend. Ook weten we niet in welke richting de mannen gevlucht zijn.

Tijdens het onderzoek in de buurt heeft een getuige ons wel gezegd dat in de Robert Jozefstraat, even verderop, kort vóór de overval 3 mannen waren. Het leek er op dat ze opzoek waren naar een woning. De politie hoopt dat getuigen zich melden.