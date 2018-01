Deel dit artikel:











Vrouw pint 1250 euro met gestolen pas

EIBERGEN - De politie is op zoek naar een vrouw die voor 1250 euro pinde met een gestolen pas. Het slachtoffer is even daarvoor haar portemonnee kwijtgeraakt.

De pinnende vrouw is te zien op beelden van de Rabobank in Eibergen. Daar pint ze in totaal 1250 euro. Hoe de vrouw aan de pincode van het slachtoffer is gekomen is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl