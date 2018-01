VIDEO: Zeldzame jeugdbeelden van Guus Hiddink

Hiddink werd in zijn jeugd getraind door zijn vader. Ook die komt voorbij op de zwart-wit beelden die zijn opgenomen bij voetbalclub SC Varsseveld.

Onderwijzer Gerrit Hiddink voetbalde zelf jaren voor de Achterhoekse club en was actief als trainer. In 2007 werd hij geëerd met een plaquette bij een verbouwing van de accommodatie van SC Varsseveld. Zijn zonen Guus, René en Karel zorgden ook voor de nodige inbreng en overwinningen van hun (jeugd)teams.

Guus Hiddink loopt voorop

Guus bracht 2000 gulden in het laatje van de club toen hij in 1967 voor De Graafschap ging voetballen. Vijf jaar eerder was de latere trainer op film gezet door een cameraman van de firma Adolfs uit Enschede. Dit bedrijf zou vele honderden dorpsfilms opnemen in het hele land.

Tijdens de opnames was Guus 15 en is hij te zien op het veld van de club met een handjevol (opgetrommelde) medespelers en vader Hiddink als coach. De jongemannen doen wat stijfjes aan rekken en strekken, schieten op doel en proberen een balletje hoog te houden. Ze lopen hun trainingsrondjes netjes richting camera en (zou het toeval zijn?) met Guus die voorop loopt en dus duidelijk in beeld komt.

Waarschijnlijk was dit de eerste kennismaking met 'de media' voor de jonge speler die toen nog niet besefte hoeveel persconferenties hem nog te wachten stonden. In ieder geval gaf hij voor de camera van de dorpsfilmer alvast een klein visitekaartje af.

Guus Hiddink (rechtsvoor) als 15-jarige voetballer in Varsseveld (still uit de dorpsfilm van 1962).

Clubgenoten

Guus Hiddink deed in 2013 enthousiast mee aan het tv-programma Clubgenoten van Omroep Gelderland. Toen werden deze historische beelden voor het eerst vertoond. Hij verheugde zich toen op een weerzien met zijn oud-ploeggenoten van SC Varsseveld.

De familie Hiddink heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Achterhoekse voetbalclub, die nu uitkomt in de tweede klasse zondag. Wat Guus niet wist, was dat de redactie een oude dorpsfilm had gevonden met beelden van de toen 15-jarige en nog onbekende Varssevelder.

Originele filmspoel gevonden

De redactie van Clubgenoten moest er wat 'graafwerk' voor verrichten, maar kort voor de montage zou beginnen werd de originele filmspoel uit 1962 gevonden in een blik dat in een kluis lag van een oud-bestuurslid van de plattelandsvrouwen-vereniging in Varsseveld.

De unieke jeugdbeelden van Guus haalden ook het landelijke nieuws, diverse kranten en ook NOS Studio Sport maakten er melding van vlak voor de uitzending.

Een groot deel van de dorpsfilm van Varsseveld uit 1962 met een jonge Guus in actie is dinsdag te zien in de Omroep Gelderland-serie 'Ons Dorp'. Het programma begint om 17.20 uur en wordt daarna elk uur herhaald. De hele uitzending staat nu al online.