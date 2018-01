Cruciaal duel tegen Sparta moet Vitesse weer richting geven

ARNHEM - Het kwakkelende Vitesse is amper terug uit het zonnige Spanje om dinsdag al weer af te reizen voor een cruciaal duel tegen Sparta. 'We zijn absoluut klaar.'

Onder gure omstandigheden op Papendal werkte Vitesse maandag de laatste training af op weg naar het inhaalduel op het Kasteel tegen het Sparta van Dick Advocaat. Vitesse begint op Spangen waarschijnlijk met dezelfde ploeg die vrijdag in Spanje aantrad tegen het Schotse Hearts. Dat betekent met Fankaty Dabo als rechtsback en Arnold Kruiswijk in het centrum naast Guram Kashia.

'Pijntjes' bij Tim Matavz

Spelen zij niet, staat Julian Lelieveld rechterverdediger en begint Thomas Oude Kotte in het hart van de defensie. 'Ik twijfel over beide posities nog', vertelde Fraser na de training. 'Bij Kruiswijk is ook zo dat ik hem nog langer nodig heb. En liever een week te laat dan een week te vroeg. En hij heeft nog geen hele wedstrijd gespeeld.'

De overige negen spelers staan al een tijdje vast, hoewel Tim Matavz al een aantal dagen kampt met 'pijntjes'. Vitesse wil niet zeggen wat er aan de hand is met Matavz. Kan de Sloveen niet spelen, begint Luc Castaignos en daar lijkt het wel op. 'Maar deze training ging het juist wel weer goed', strooide Fraser nog wat zand in de Spartaanse ogen.

Navarone Foor (armblessure) is er zeker niet bij tegen Sparta en dat geldt ook voor de nog altijd geblesseerde Charly Colkett en de verbannen Alexander Büttner. Maikel van der Werff traint mee met de groep, maar zit nog niet bij de selectie. Matt Miazga is geschorst.

Alexander Büttner moet nog altijd apart van de groep trainen. Hier samen met Joseph Oosting, de coach van de beloften.

'Op alle fronten beter'

Vitesse is in een vrije val terecht gekomen en vindt zichzelf halverwege het seizoen terug op een teleurstellende achtste plaats. 'Het moet absoluut beter, op alle fronten. Dat geldt dus ook voor mij', herhaalde trainer Henk Fraser zich nog maar eens op het trainingskamp.

Motivatie

Om er aan het eind van de trip aan toe te voegen: 'De jongens hebben uitstekend gewerkt. We zijn absoluut klaar voor de tweede helft van het seizoen.' Fraser sprak samen met de directie af uit te spreken dat beide partijen gezamenlijk tot het besluit zijn gekomen om in de zomer afscheid te nemen. Spelers die al vroegtijdig weten dat hun trainer stopt. Wat betekent dat voor de motivatie en de autoriteit?

Speculaties

Fraser begrijpt de vraag. 'Absoluut, onder bepaalde omstandigheden kan het zeker een nadeel zijn voor een club en ook voor de trainer. Maar de relatie met de spelers is verre van verziekt. Dan zou het anders zijn. Maar nu is het niet aan de orde. Gevoelsmatig is het absoluut geen probleem. Spelers zijn er ook absoluut niet mee bezig. Die leven vaak in hun eigen wereldje. Een aantal zal het ook lekker vinden.'

'Duidelijkheid is nu ook belangrijk', zegt Fraser. 'Anders krijgt je juist speculaties en verhalen. Vragen als 'is hij nog wel gemotiveerd'? Vooral mijn spelers weten hoe gemotiveerd ik ben. Net als de organisatie van de club.'

Play-offs winnen

Vitesse staat onder druk. De club moet de komende weken presteren. Te beginnen tegen Sparta en vier dagen later thuis tegen SC Heerenveen. 'Onze doelstelling is de play-offs winnen', zei directeur Joost de Wit in Spanje onomwonden. Om daar nog bij te melden. 'Het blijft onze ambitie de top 3 aan te vallen met Vitesse.' Fraser weet wat hem te doen staat. 'Ik heb mijn bijdrage kunnen leveren, zelfs een prijs gewonnen alleen is dat al lang weer verleden tijd. Nu moet ik zorgen dat ik weer zo dicht mogelijk bij die vijfde plaats kom. 5,8 was de afgelopen vijf jaar het gemiddelde', weet Fraser. 'En dat is voor een club als Vitesse een hele goede ontwikkeling.'

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Oude Kotte (Kruiswijk), Kashia, Faye; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Castaignos (Matavz), Linssen